Jovens exibem munição de fuzil em live no Instagram e polícia invade o local: “Tá focando?”

Cinco jovens foram detidos pela Polícia Militar enquanto faziam uma live no Instagram onde mostravam munições de fuzil, tudo aconteceu após um denúncia anônima

Os internautas estão de olho em tudo e pronto para colocar a polícia no meio se for necessário. Cinco jovens foram detidos pela Polícia Militar após abrirem uma live no Instagram e começarem a mostrar munições de fuzil aos seus seguidores. O caso aconteceu no Paraná, em Toledo, e a apreensão só foi possível por causa de uma denúncia anônima. Um dos jovens foi pego com cocaína, de acordo com o site ‘O Liberal’.

https://twitter.com/udiadepressiva/status/1651776224006483973?s=20

Uma das meninas que comandava a live pega uma munição e diz: “Ó meninas, tá focando?”. Logo em seguida, ela disse: “Nóis gosta de fuzil” e mostrou novamente a munição.

Não demora muito para que a polícia chegue ao local e faça a apreensão de tudo e todos no local. A live continua filmando e mostra que a polícia chega pedindo para que todos levantem as mãos.