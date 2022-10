Jovem que colou teclas de urna com super cola pode ir para prisão

Gabriel Scherer da Costa, de 22 anos, protestou contras as eleições porque perdeu seu pai em meio a pandemia e diz estar desempregado

Meu Deus, a gente espera de tudo nas eleições, mas não sabíamos que o povo ia dar a louca a ponto de partir para cima das urnas eleitorais. Gabriel Scherer, usou uma super cola para impossibilitar que outros eleitores pudessem usar a urna para escolher os seus candidatos para os cargos políticos. De acordo com o jovem de 22 anos, ele estava protestando por ter perdido o pai na pandemia e estar desempregado.

De acordo com as más línguas, Gabriel pode pegar prisão de 5 a 10 anos. Segundo o juiz, o jovem será processado por danos ao patrimônio público e perturbação na eleição.

A audiência de custódia será realizada no próximo dia 04, na terça-feira. Gabriel chegou a ser detido na Faculdade Estácio de Sá, no Mato Grosso do Sul. O advogado responsável pelo caso, disse que o cliente responderá em liberdade.