Jovem Pan erra laudo médico do Pelé: “Pelé foi diagnosticado com um câncer no colo do útero”

O jornalista não só errou a parte do corpo onde Pelé desenvolveu a doença, como também atribuiu a ele um órgão que ele não tem.

Gente, na manhã desta quinta-feira (22), o repórter João Vitor Rocha, da Jovem Pan New, cometeu uma gafe ao atualizar, ao vivo, o quadro médico do rei do futebol, nosso queridíssimo Pelé, que o último boletim médico, divulgado na tarde de ontem (21), apresentou uma piora no seu estado de saúde.

Após dar essa informação aos telespectadores, o repórter se confundiu ao passar detalhes sobre qual doença Pelé foi diagnosticado há pouco mais de um ano.

“Foi diagnosticado em setembro do ano passado com um câncer no colo do útero”, disse João Vitor Rocha.

Vale lembrar, que o erro cometido por João não foi de apenas se equivocar ao falar o local onde o rei desenvolveu o câncer, mas sim de descrever um órgão que não faz parte do corpo masculino, afinal, o útero, nada mais é que, um órgão muscular oco, que faz parte do aparelho genital feminino e que é responsável por acolher o óvulo fecundado durante o seu desenvolvimento.

Portanto, corrigindo a informação dada pelo repórter da Jovem Pan, em setembro do ano passado, o astro do futebol foi diagnosticado com um câncer no cólon, ou seja, na região intestinal.