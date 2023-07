Jovem faz festa com tema ‘velório’ e viraliza na web

Grazi Gervásio, de 28 anos, celebrou a chegada da nova idade de uma forma irreverente, com direito a caixão e fotos com asas de anjo

O que? Essa nova geração ri na cara do perigo mesmo! Grazi Gervásio, de 28 anos, deu o que falar e levou a web à loucura ao publicar fotos do seu aniversário com tema de ‘velório’. Isso mesmo que vocês leram, a festa teve direito a caixão, fotos com asas de anjo e flores.

Grazi celebrou mais um ano de vida deitada no caixão e um bolo sobre o seu corpo. “Morreu fazendo o que mais amava… sendo gostosa”, brincou um seguidor nos comentários.

“Obrigado por gerar entretenimento até no momento da sua morte”, escreveu outro. Eu fiquei impactada daqui.