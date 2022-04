Hoje em Pantanal: Jove e Guta trocam beijos no rio e ficam em apuros

Juma e Muda assistiram os dois de longe para armar peripécia

O clima vai esquentar em Pantanal e como sempre Jove, Jesuíta Barbosa, estará no meio de tudo que vai rolar essa semana. O jovem vai se envolver com Guta, Julia Davila, e os dois chegam a tomar banho juntos no rio, onde trocaram beijos e carícias.

O texto de Bruno Luperi descreve o momento de intensa paixão: “Seus corpos se enroscam um ao outro sentindo irradiar todo aquele êxtase. Os lábios de Jove navegam por cada curva de seu corpo e Guta levanta os olhos para o céu, tomada pelo êxtase absoluto”.

Jove e Guta trocam carícias no rio (Foto: Reprodução)

Pensa que acabou? Jamais, por que Muda, Bella Campos, e Juma, Alanis Guillen, vão assistir tudo de camarote e resolvem fazer uma pegadinha com o casal que está curtindo o momento.

As duas vão pegar as roupas dos dois e levar embora, deixando os dois pelados no meio do rio, ou melhor, no meio do nada. A cena vai ao ar nessa terça, hoje (19) e eu não perco por nada os apuros de Jove no meio do rio.

Já estou louca para ver a cara dessas duas aprontando com o casal.