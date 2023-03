José Mayer ganha alta hospitalar 

Mesmo tendo tido alta, o ator terá que continuar fazendo acompanhamento médico, para garantir que a sua doença não voltará a se manifestar.

Amores, desta vez é real. Após ficar dias internado na Casa de Saúde São José, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (25), o ator José Mayer finalmente recebeu alta.

Porém mesmo tendo alta, em nota enviada à revista ‘Quem’, a assessora de José informou que ele terá que continuar fazendo acompanhamento médico, para garantir que não há chances de que a sua doença autoimune, Granulomatose com Poliangiite, volte a se manifestar.

“Após alta hospitalar, informamos que José Mayer se encontra recuperado e deve seguir agora com acompanhamento médico regular até que se afaste qualquer novo risco de recidiva da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite. Agradecemos o respeito, o carinho e a preocupação dos fãs e imprensa”, notificou a equipe do ator.