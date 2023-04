José Loreto parabeniza Rafa Kalimann

Ator pegou os seguidores de surpresa ao postar uma foto da atriz e parabenizar pela chegada dos 30 anos

Eita! Depois que os dois deram o que falar criando um climão nos estúdios da Globo, José Loreto deixou os fãs de queixo caído ao postar parabéns para Rafa Kalimann. O que deixou a pulga atrás da orelha das fofoqueiras ainda mais atiçada: Superou?

“Parabéns trintona que seu sorriso se alastre por onde você for luz na caminhada hoje e sempre. Felicidades”, escreveu ele em uma foto em que ela aparece sorrindo com uma xícara.

Não muito distante, os dois se encontraram no palco do ‘Domingão com Huck’ e o clima ficou tenso. “Desconcertante ver a Rafa aqui”, disse Loreto.