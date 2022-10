José Dumont é solto após decisão da Justiça em caso de pedofilia

Ator foi acusado e preso em flagrante por policiais civis

Eu já contei para vocês que odeio safadeza e a história de José Dumont eu já contei para vocês até o desenrolar, lembram? Pois é, acontece que o ator foi solto após decisão da Justiça, pedindo ainda que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica. Oi?

Minha gente, para quem nçao se lenbra, Dumont foi preso em flagrante depois de armazenar matrial com pornografia infantil. Pasmem, PRESO EM FLAGRANTE!

Os policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente fizeram a prisão do ator em setembro, mas a desembargadora, Suimei Meira, ordenou a soltura do ator e monitoramento em casa por tornozeleira eletrônica, segundo informações do jornal ‘O Globo’.