José Dumont é condenado por colecionar pornografia infantil

O ator foi preso em flagrante com mais 240 arquivos de pornografia infantil e é investigado pelo crime de estupro, contra um garoto de 12 anos.

Finalmente a justiça está sendo feita! Após quase 10 meses de ter sido preso em flagrante, por porte de pornografia infantil, nesta quinta-feira (07), o ator José Dumont foi condenado a pena de um ano de reclusão, em regime aberto.

“Com efeito, diante da autorização de quebra de sigilo, os policiais vistoriaram o computador e verificaram que o denunciado tinha armazenado arquivos contendo imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. De igual maneira, encontraram no aparelho celular imagens e vídeos de conteúdo pornográfico infantojuvenil”, declarou a juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Para quem não sabe do que eu estou falando, em setembro do ano passado, o ator foi preso em flagrante, pela PC do Rio, com mais de 240 arquivos de pornografia infantil. Além disso, Dumont também está sendo investigado por estupro de vulnerável, pois, segundo o inquérito, ele teria mantido um relacionamento com um menino de 12 anos, em troca de uma ajuda financeira.

Na época, ele, que estava escalado para participar da novela virtual Todas as Flores, que foi produzida e está disponível na Globoplay, foi imediatamente demitido pela emissora e foi substituído pelo ator Jackson Antunes, na trama.