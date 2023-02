José de Abreu leva coice de jegue em gravação: “Não houve desmaio”

Ator sofreu um acidente durante as gravações do final da novela ‘Mar do Sertão’

Xiii, José de Abreu sofreu um acidente de trabalho ao gravar o final da novela ‘Mar do Sertão’. O ator caiu de costas depois de se chocar contra a bunda do jegue Shôpi Centi, seu fiel escudeiro na trama da novela. José foi levado para o hospital e disse que não houve desmaio, apenas dor. “O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela Mar do Sertão: O jegue Shôpi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda, e eu caí de costas”, contou ele no Twitter. O ator ainda disse que não desmaiou, mas que sentiu dor após o acidente. “Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só”, finalizou.