Jornalista revela possível salário de Tadeu Schmidt

Apresentador do BBB levou a web a loucura com o valor que pode chegar a R$2 milhões

Meu Deus, que isso, um filme? Se for um filme, que filme mais rico. O jornalista André Romano revelou o possível salário de Tadeu Schmidt em tempos de apresentação do BBB. O valor mensal é de R$400 mil, mas com o sucesso do programa o valor pode subir para R$2 milhões.

Nós já sabemos que ser apresentador do reality da Globo não é uma profissão fácil, Tiago Leifert já contou mais detalhadamente para nós o quanto ele sofreu na apresentação do programa.

A alteração no valor é referente aos trabalhos com publicidade que ele pode fazer durante o reality. Seguimos com uma apresentação impecável nas mãos de Tadeu.