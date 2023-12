Jornalista Márcio Canuto conta sua trajetória no programa ‘Sensacional’

Minha gente, eu amoooo o Canuto! Um dos jornalistas mais animado e carismático que já vi e conheci. E nesta quinta-feira (30), o jornalista deu uma entrevista reveladora e mega exclusiva no programa ‘Sensacional’, apresentado pela Dani Albuquerque, que recebeu Márcio Canuto para uma conversa sobre sua carreira e as aventuras vividas como repórter. Natural de Maceió, o “fiscal do povo” compartilhou detalhes desde seus inícios acidentais aos 16 anos até se tornar uma figura renomada na mídia.

A entrevista foi bastante descontraída, Canuto relembrou de sua estreia na televisão e destacou que sua primeira experiência ocorreu durante um programa de improviso entre a novela das 7 e o Jornal Nacional. A necessidade de cobrir o jogo do Brasil contra a Irlanda e a reinauguração do estádio Rei Pelé também trouxe o repórter para a frente das câmeras, marcando o início de uma carreira que viria a ser repleta de desafios inesperados.

O jornalista também mencionou que todas as matérias que realizou na carreira, uma em especial foi um desafio que marcou sua vida: a cobertura de um crime passional em Maceió, relacionado às circunstâncias da morte de Paulo Cesar, o PC Farias. Ele compartilhou a tensão e a novidade de vestir paletó e gravata pela primeira vez em suas reportagens.

E sobre o seu papel como “fiscal do povo”, o jornalista ressaltou a importância de compreender a paixão popular e a alma do povo. “O difícil é fazer o esporte, quem faz bem fica preparado para fazer qualquer outra coisa porque ele começa a entender a paixão. Eu não só achava que era um trabalho, eu achava uma missão prazerosa,” conta o entrevistado.

Outro grande destaque da entrevista foi quando ele contou para apresentadora Daniela Albuquerque sobre a experiência assustadora de entrar em um aquário com quatro tubarões em movimento. Com o bom-humor característico de Márcio, ele descreveu o medo e a precaução necessária para evitar incidentes, enquanto o “fiscal da praia” estava atento ao redor.