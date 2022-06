Que horror: Jornalista descobre que filho está morto em cobertura de acidente

Carlos Augusto Baldassari cobria acidente em Araraquara, São Paulo, nesta quarta (08)

A situação não é nada boa, muito menos agradável. De acordo com o site TV História, o jornalista Carlos Augusto Baldassari cobria um acidente em Araraquara, São Paulo, nesta quarta (08), quando soube que o envolvido era seu filho e que a vítima estava morta. Que horror!

Thiago Baldassari foi vítima fatal de um acidente em que o condutor bateu com o veículo na traseira de um caminhão. Mesmo emocionado com o fato de que seu filho estava morto, o jornalista deu a notícia.

“Vida de repórter é isso. Muitas pessoas, talvez, não vão entender o momento que a gente está vivendo aqui na rodovia. Vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida. É o meu filho, o Thiago, que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas, as lives, e essa manhã a gente veio para cobrir o acidente, quando eu cheguei, era o meu filho envolvido no acidente”, contou.