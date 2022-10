Jornalista é pego de surpresa por míssil russo contra a capital da Ucrânia

Hugo Bachega, correspondente da BBC britânica levou o maior susto quando estava ao vivo para a emissora de televisão

Não está fácil ser jornalista no Brasil, quem dirá no mundo, né? O brasileiro Hugo Bachega, foi pego de surpresa por um míssil lançado pela Rússia contra Kiev, capital da Ucrânia. O jornalista estava fazendo uma transmissão para a BBC que teve que ser interrompida após o impacto.

“Ouvi um barulho bem forte, e atualmente não tem nenhum movimento aéreo em Kiev, helicópteros ou aviões. Então qualquer movimento no céu chama a atenção. Eu vi na hora algo que parecia um míssil e, quando notei o que era e que ele atingiu uma ponte, então sai da posição e fui buscar abrigo”, disse Hugo ao G1.

O jornalista ainda contou que estava acompanhado do cinegrafista no momento que o míssil atingiu Kiev. Que notícia horrível! Já dizia Inês Brasil, se for para fazer guerra não me chama que eu não vou.