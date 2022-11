Jornalista é barrado na Copa do Qatar por estar com camiseta estampada de arco-íris

Grant Wahl usou a camiseta para apoiar a comunidade LGBTQIA+, mas o item foi impedido pelos seguranças do evento

A gente sabe que as leis do Qatar deram o que falar, principalmente para a comunidade LGBTQIA+ que pretendia assistir aos jogos na paz. O jornalista norte-americano, Grant Wahl, foi barrado ao tentar entrar em um dos jogos da Copa do Mundo e o motivo foi sua camiseta estampada de arco-íris, usada como um apoio a comunidade LGBTQIA+.

O ítem foi proibido pelos seguranças locais e ele teve que ficar retido por quase 30 minutos, sendo informado que precisaria trocar de roupa para que pudesse assistir ao jogo.

“A segurança da Copa do Mundo do Catar me deteve por 25 minutos por usar uma camiseta de apoio aos direitos LGBTQIA+, pegou meu telefone à força e exigiu com raiva que eu tirasse minha camiseta para entrar no estádio. Recusei”, disse ele nas redes sociais.

Um oficial superior liberou o jornalista e pediu desculpas pelo fato. Enquanto os seguranças disseram que agiram assim para manter os jornalistas a salvo de agressões.