Jornalista do SBT desmaia durante debate de candidatos ao governo de Pernambuco

Com o ocorrido, a emissora interrompeu o debate por alguns minutos.

A jornalista e apresentadora, Anne Barretto, desmaiou ao vivo, nesta quinta-feira (29), enquanto apresentava o debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco, na TV Jornal, emissora afiliada do SBT.

Logo após passar o direito de réplica para o candidato Danilo Cabral (PSB), pode-se escutar um barulho de queda na transmissão, porém as câmeras estavam direcionadas para Danilo, que ao ver o que aconteceu, deixou o púlpito e foi prestar socorro à apresentadora.

Devido ao acontecimento, a transmissão do debate foi interrompida por alguns minutos, mas logo voltou, sendo apresentada pelo colunista Igor Maciel, que tranquilizou os espectadores, sobre o estado de Anne Barreto.

“Vocês perceberam que nós tivemos uma pequena interrupção. Isso se deu porque a apresentadora Anne Barretto teve uma pequena indisposição, já está sendo atendida, e nós vamos continuar o debate para que ninguém seja prejudicado”, informou o colunista.