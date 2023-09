Jornalista da Globo News passa por uma indisposição ao vivo na Globo News e Leilane chama o intervalo

O comentarista da GloboNews Thássius Veloso pede para deixar o telejornal ao vivo após sentir um mal súbito.

Gente, que sufoco foi esse que aconteceu na Edição do Meio-Dia,da GloboNews. Isso tudo porque na edição que foi ao ar neste domingo (10), o comentarista de tecnologia do jornalístico Thássius Veloso pediu para deixar o estúdio após passar mal ao vivo. Ele comentava sobre a notícia de que a China havia proibido o uso do iPhone entre os seus servidores, quando acabou revelando uma indisposição no ar.



“Leilane, eu não estou me sentindo bem aqui. Posso continuar depois?”, questionou o jornalista, demonstrando um certo nervosismo. Leilane Neubarth, que estava comando do noticiário, quis saber se ele estava mal.

“Agora estou mais ou menos. Me desculpem”, reagiu Thássius, provocando uma preocupação na veterana. “Fica tranquilo, sem problema nenhum. Melhoras, Thássius?”, declarou a âncora, que chamou o intervalo comercial na GloboNews logo em seguida.



Momentos depois da situação ao vivo, o comentarista utilizou o seu perfil do Twitter e tranquilizou seus seguidores. Ele garantiu que estava bem e ainda explicou que ficou com “frio na barriga” ao entrar no ar e ainda salientou que a situação lhe deixou indisposto, mas que estava melhor. Ele ainda agradeceu o apoio de Leilane Neubarth.

“Não vou voltar para o ar hoje. Mas queria contar para vocês que estou bem e está tudo certo. Muito obrigado pela preocupação”, garantiu.