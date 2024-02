Jornalista baleada está internada no CTI

Apesar de não estar sentindo o movimento de seus pés, a profissional conta que os médicos estão otimistas com a sua recuperação.

Amores ,mais cedo contei para vocês sobre o assalto que a jornalista Nathalia Santos foi vítima e acabou sendo baleada,pois bem, na manhã de hoje ela concedeu uma entrevista para o programa Encontro com Patrícia Poeta, onde ela revelou que está no CTI e deu detalhes sobre os momento do assalto.

“A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: ‘não quero morrer, não quero morrer’”, iniciou Nathalia.

Continuando, ela dá detalhes sobre a cirurgia que passou e afirma que, mesmo não sentindo os movimentos dos seus pés, os médicos estão otimistas em relação a sua recuperação.

“Eu tô no CTI, tô sendo monitorada. Passei por uma cirurgia no fêmur. Coloquei uma haste. A bala ainda tá alojada. Mas os médicos estão otimistas. Estou sem o movimento dos pés ainda. Mas não é uma coisa que tá me preocupando ainda. Tô feliz em estar viva”, afirmou.

Por fim, a jornalista agradeceu o seu marido por ter sido extremamente consciente no momento do assalto, mas em meio a aquele assustador momento.

“Ele tirou a blusa, estancou o sangue e nem parou para pensar no que estava acontecendo. Ele só queria me socorrer. Foi conversando comigo até chegar no hospital para eu não perder os sentidos. Que bom que eu estava com ele”, finalizou