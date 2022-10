Jornalista aponta que Juliette foi convidada para substituir Iza no Carnaval

Ex-BBB teria recusado o convite de ser rainha de bateria de uma escola de samba do Rio de Janeiro

Mal estamos pensando no Natal e minhas musas carnavalescas já estão com a cabeça na festança de fevereiro. De acordo com meu amigo Léo Dias, Juliette teria sido convidada pela Imperatriz Leopoldinense, do Rio, para substituir Iza na posição de rainha de bateria. A cantora, por sua vez, não teria aceitado o cargo. Vish!

A escola está investigando nomes que se aproxime de Luiza Brunet, que ficou quase 30 anos à frente da escola, participando de eventos e da rotina da escola. A decisão foi tomada devido à incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola”, informou a assessoria de Iza.