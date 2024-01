“Jornalismo é fraco, mas o entretenimento é grande”, Rachel Sheherazade sobre o SBT

Eitaaaaa gente, a Rachel Sheherazade não economizou na hora de despejar suas frustações com o SBT durante sua entrevista no Flow Podcast na noite desta terça-feira (9). A sua maior frustação com a emissora é quanto à falta de oportunidades para explorar seus talentos no SBT, especialmente no entretenimento.

“é uma emissora eminentemente de entretenimento” e, por esse motivo, o jornalismo do canal “é fraco, é pouco, é pequeno”, ao mesmo tempo em que “o entretenimento é gigantesco”, disse ela.

Segundo a jornalista, sua imagem estava associada principalmente à bancada de notícias e opiniões, acabava dificultando sua transição para outros formatos.

“Queria muito fazer essa transição [do jornalismo para o entretenimento], mas eu não encontrava quem acreditasse nessa transição porque sempre me viam como a Rachel da bancada, da política, da opinião e eu queria que vislumbrassem em mim que existem outros talentos a serem explorados, desenvolvidos. Então, assim, eu tenho uma cota de jornalista, você pertence a essa cota, não ao do entretenimento, e eu queria muito fazer essa comunicação”, declarou.

Sheherazade também disse que quando era contratada do SBT aceitou “todos os convites” feitos pelo canal para participar de programas de entretenimento da casa, mas nunca recebeu a oportunidade para comandar em um programa do gênero.

“Eu participei de tudo: Raul Gil, A Praça é Nossa, fiz ponta em novela, que eu me realizei, porque sou uma atriz frustrada… Passei por tudo do entretenimento no SBT e todas as vezes que eu participava de um programa desses, a gente era vice-campeão. Então, assim, era inusitado ver o outro lado de uma jornalista, e isso me dava a ideia de que as pessoas queriam me ver em outros lugares, em outros palcos, mas a emissora não queria apostar, sempre apostou na Raquel âncora de TV porque dava certo, time que está ganhando não se mexe e eu fiquei por ali”, falou.