Jornal do Almoço da RBS viraliza ao mostrar de forma didática o clima do Sul

O Jornal do Almoço inovou ao mostrar detalhes sobre a previsão do tempo de uma forma inusitada em um parque de diversões

A repórter Giulia Perachi deu o que falar ao aparecer no Jornal do Almoço da RBS em um parque de diversão para comentar a previsão do tempo. Quando o jornalista chama a repórter fora do estúdio, ela aparece em um aviãozinho de brinquedo para falar sobre a instabilidade do tempo.

“E a Giulia Perachi foi parar onde? Em um brinquedo de parquinho?”, diz o jornalista fazendo a chamada para o corte externo.

Giulia abre contando: “Exatamente, meus amigos, eu vim aqui para exemplificar para vocês essa loucurada no tempo que vamos sofrer nos próximos dias”, declarou.