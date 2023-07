Jorge Aragão é diagnosticado com câncer

O cantor e compositor brasileiro passou por uma bateria de exames e deve iniciar o seu tratamento em breve.

Minha gente, na manhã deste sábado (15), a assessoria de imprensa de um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor e compositor Jorge Aragão, utilizou as redes sociais do cantor para dar uma triste notícia aos seus fãs. Através de um comunicado, que foi publicado em seus stories, a equipe do artista revelou que o mesmo foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, ou seja, um tipo de câncer que se inicia no sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada.

“Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin”, iniciou a assessoria do cantor.

Logo em seguida, além de afirmar que Jorge Aragão segue confiante e que deve iniciar seu tratamento em breve, a equipe do compositor pede que seus fãs o coloquem sem suas orações e lhe mandem energias positivas.

“Segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo”, finalizou o comunicado.