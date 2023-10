Jonas Sulzbach rebate rumores de crise no relacionamento: “Tudo bem”

O modelo e ex-BBB contou que Mari estava viajando para visitar sua família na Bahia e que ele não conseguiu ir junto

Jonas Sulzbach se pronunciou após diversos boatos tomaram conta da internet e ressaltaram que eles teriam terminado a relação por causa de uma crise no relacionamento. Em conversa com Léo Dias, o modelo negou que os dois estejam enfrentando dificuldades e garantiu que tudo é respondido por uma viagem que Mari fez para visitar seus familiares na Bahia.

“Está tudo bem. Quem nos acompanha sabe que a Mari passou vários dias com a família dela na Bahia. Nem sempre conseguimos viajar juntos”, disse ele ao jornalista. Por enquanto, Mari não se pronunciou sobre os rumores.

Mari e Jonas estão juntos desde 2015 e estão noivos. O casal ainda está construindo uma casa juntos. “É uma loucura! Eu esperava que construir uma casa do zero ia ser louco, mas agora, vivenciando, é mais louco ainda. A gente se preocupa com cada detalhe, que se fosse uma casa pronta, não se preocuparia. Está sendo um processo muito importante de aprendizado. Estamos aprendendo coisas que a gente nunca imaginou que um dia teríamos que lidar. Está sendo muito massa. O mais legal vai ser ver o resultado depois, porque era terra, só uma graminha”, contou Mari Gonzalez.