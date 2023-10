Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez terminam relacionamento de 8 anos

De acordo com Erlan Bastos, do Em Off, o casal se separou por causa de uma crise no relacionamento. Os dois estão juntos desde 2015

A bruxa está solta ainda? Achei que com o começo de outubro ela iria embora dessa para melhor, mas tudo indica que não. Erlan Bastos, do Em Off, disse que Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez já não são mais um casal após enfrentarem uma crise no relacionamento. Os dois estão juntos desde 2015 e parece que há meses eles já não estão mais em harmonia divina. Jonas teria feito até uma viagem sem a presença de Mari, que foi a diversos trabalhos sem a presença do querido. A última vez que os dois posaram juntos foi em agosto, o que pode indicar que a crise começou ainda antes da tal briga que coloca o relacionamento dos dois em risco.