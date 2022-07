Jonas Esticado se pronuncia sobre polêmica com Herica Oliveira

Assessoria do cantor fez uma nota de esclarecimento no Instagram oficial do cantor

A internet foi à loucura com o depoimento da ex-mulher de Jonas Esticado, em vídeo, Herica contou que sofreu nos cinco meses de gravidez do filho do casal. A musa não deixa de falar que sofria um relacionamento abusivo e que chegou a desenvolver compulsão alimentar. A assessoria do cantor se pronunciou diante dos que a moça tinha a dizer.

“Primeiramente, todos os termos decididos e acordados judicialmente estão sendo seguidos e respeitados de acordo com a lei, e para Jonas, a família e entes queridos são os bem mais preciosos, nunca deixando faltar além de coisas materiais, amor, carinho, atenção, respeito e segurança”, inicia o comunicado.

A equipe ainda diz que as notícias vinculadas ao nome do cantor diante ao que Herica tinha dito são fapke. “Com isso, as notícias veiculadas nas últimas 24h envolvendo o nome do Jonas são inverídicas, e tudo o que estiver que ser resolvido judicialmente, será realizado por esse meio, como vem acontecendo ao longo desses anos”, disse.

“Os filhos sempre serão uma prioridade para Jonas, o que não é novidade e nem segredo, pois há anos o mesmo quando está em casa, entre um show e outro, mostra um pouco da rotina pelas redes sociais que tem em família, e assim seguirá. Vale ressaltar que o cantor cearense repudia toda falta de respeito com qualquer ser humano, em especial, as mulheres”, escreveu na legenda.

Jonas ainda disse em stories que a ex-mulher queria mídia, dinheiro e atenção, diante daquela notícia. O cantor sabe que teve sua parcela de culpa no término dos dois, mas a história não aconteceu da forma que foi colocado, na versão de Esticado.