Jon Vlogs falta em depoimento da CPI das apostas e pode ser levado à força pela Justiça

Genteee, segura esse bapho digno dos tempos áureos de “TV Fama” e “Eu Vi na TV”! O influenciador Jon Vlogs está no olho do furacão!!! Ele simplesmente faltou a oitiva marcada para esta terça-feira (27/5) na temida CPI das Bets e agora pode ser CONDUZIDO À FORÇA!!!

Isso mesmo, minha gente, o boy está sendo acusado de ser um possível sócio oculto da polêmica plataforma Blaze, aquela mesma que vive estampando as manchetes de escândalo! A ausência de Jon deixou os senadores #pistola e eles não pensaram duas vezes: aprovaram a condução coercitiva do influenciador e também do empresário Jorge Barbosa, que igualmente deu o cano.

E calma que tem mais: fontes quentíssimas da CPI garantem que Jon e Jorge estariam fora do país, curtindo uma trip internacional enquanto o circo pega fogo por aqui!!! Mas a senadora Soraya Thronicke, que não nasceu ontem, soltou o verbo: “Sabemos o quão ricas essas pessoas são. Elas podem, sim, pegar um voo e vir aqui! Isso, pra mim, é desculpa esfarrapada!”, disparou a musa da relatoria, já autorizando o plano B: levar na marra!

A condução coercitiva, que fez história em outros escândalos políticos do passado, só depende agora da Justiça. Se rolar, meu amor… Jon Vlogs vai ter que largar o passaporte e aparecer na CPI de qualquer jeito, sob pena de processo criminal por desobediência!

O artigo 218 do Código de Processo Penal é claro: quem não vai, é levado. De viatura ou não, o barraco vai ser real! E como diziam os fofoqueiros raiz dos anos 2000: “A cena promete fortes emoções!!!”