 Jon Vlogs é preso após confusão em balada na Croácia

Eita, que a viagem virou dor de cabeça! Jon Vlogs, aquele mesmo, o youtuber famosíssimo da galera teen, foi parar atrás das grades no último domingo (8/6) depois de se envolver numa baita confusão em uma balada na Croácia.

Segundo o amigo Henrique Silva, que fez uma live contando os detalhes, o grupo já estava “muito louco” quando Jon resolveu ir embora. Mas aí, do nada, o caos começou: um dos colegas quebrou uma garrafa e partiu pra cima de outro grupo (e até dos seguranças!). Resultado: polícia na área, geral algemado e levado pra delegacia.

Jon, coitado, ainda saiu da história com um corte no rosto, mas nada grave. A expectativa era de que eles fossem liberados até meio-dia no horário local (7h da manhã aqui no Brasil), mas até agora ninguém confirmou se isso rolou mesmo. Pra piorar, a mãe do influenciador ficou apavorada quando soube do rolo todo e não é pra menos, né?

Henrique contou ainda que fez teste do bafômetro e foi o único que se safou da multa porque zerou. Já Jon e os outros devem levar multa além da detenção. E adivinha? Enquanto esperava a galera ser liberada… Henrique tomou uma cervejinha pra acalmar os nervos.

A assessoria de Jon e o próprio youtuber ainda não se manifestaram sobre o assunto. Que confusão, hein?