Jojo Todynho revela que quer ser especialista em divórcio: “Em breve!!!”

Recentemente, a cantora se envolveu em diversas polêmicas envolvendo o seu divórcio com o militar Lucas Souza.

O auge! Após anunciar que está matriculada na faculdade, em um curso de direito, nesta quarta-feira (08) a cantora Jojo Todynho divertiu o público ao revelar em qual área do judicial a mesma quer trabalhar.

Em um post de comemoração do dia das mulheres, a cantora aparece com as mãos na cintura, enquanto segura um Vade Mecum, e revela que a futura Dr. Jordana, no caso ela mesma,se especializará em divórcios.

“Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios. Em breve!!! Feliz Dia da Mulher!!!”, legendou a cantora.

Vale lembrar que a cantora se separou recentemente do seu ex-marido, o militar Lucas Souza, com quem ficou poucos meses junta e com quem protagonizou diversas brigas e polêmicas na internet, nos últimos tempos.