Jojo Todynho revela desejo: “Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda”

Jojo Todynho já planeja as plásticas do seu corpo após fazer a bariátrica. A cantora revelou detalhes de uma conversa com seu médico e diz que quer tirar a barriga e lipar as costas para focar tudo do jeito que ela quer.

“A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: ‘Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'”, contou Jojo.

“Eu ia operar em janeiro, que eu tô de férias, mas eu vou esperar para fazer em julho. Eu ia até para a Disney em julho, mas não vou mais. Vou operar!”, revelou a cantora.