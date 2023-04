Jojo Todynho relata que colegas de sala a filmam sem permissão: “Estressada”

Cantora movimentou a web ao ingressar na faculdade de direito e trata muito bem os colegas de sala, mas parece que ela não tem gostado nada da devolutiva deles

Jojo Todynho soltou o verbo nas redes sociais e disse não gostar nada da forma que os seus colegas tratam ela na sala de aula. A cantora contou que alguns colegas têm filmado ela e que ela precisa impor sua opinião para ser respeitada como aluna e não como artista.

“Se tem uma coisa que está me deixando estressada é que quando tem um trabalho em classe, que precisamos impor nossa opinião, o povo fica me filmando”, desabafou a artista. “Eu sou aluna como todo mundo! Hoje, eu me alterei”, contou.

A musa ainda disse que teria intimidado as pessoas que ousaram gravar a sua imagem. “Vou falar diretamente para a pessoa: ‘Tá com algum problema?’, e aí vão me odiar. É estressante. Sou aluna como todo mundo, e pago como todo mundo paga”, disparou.