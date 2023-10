Jojo Todynho relata dor em recuperação pós-bariátrica: “Não sabia de onde estava saindo”

A influenciadora usos os seus stories para compartilhar detalhe sobre a recuperação da bariátrica que já a fez perder mais de 20 quilos

Jojo Todynho mostra com detalhes cada passo da sua recuperação da cirurgia bariátrica. Na segunda (23), ela contou que sofreu com fortes dores abdominais e não sabia se eram gases ou cólicas, pois não sabia direito de onde elas vinham. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que ela demonstra estar sofrendo com o resultado do procedimento.

“Gente, passei mal à beça! Era uma cólica que eu realmente não sabia de onde estava saindo. Olha, eu não sabia se eu estava com cólica mesmo ou se eram gases. Era uma dor que chegava a pegar na lombar. Foi horrível”, iniciou.

Ela ainda conta que contou com a ajuda do namorado, Renato Santiago: “Cinco horas da manhã eu despertei, aí vida fazendo massagem. Eu choro, né? Até porque eu sou frouxa mesmo. Em seguida, eu tomei um remédio e foi amenizando”, ela se derreteu pelo amado.