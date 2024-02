Jojo Todynho rebate críticas sobre a sua vida amorosa: “Tadinha, não dá sorte com ninguém”

Recentemente a cantora e apresentadora falou sobre o fim de seu relacionamento com Renato Santiago.

Amores, mais cedo trouxe para vocês os detalhes que a cantora Jojo Todynho deu sobre o fim de seu relacionamento com seu ex-namorado, Renato Santiago, porém, após o seu pronunciamento a cantora recebeu diversas críticas de internautas afirmando que a mesma não dá certo com ninguém.

Diante disso, durante uma transmissão ao vivo que a mesma fez em seu instagram, Jojo rebateu essas críticas, citando o seu antigo relacionamento com o ex-militar Lucas Souza.

“‘Tadinha da Jojo, ela não dá sorte com ninguém’… Que loucura! Eu me casei com uma pessoa que fui muito apaixonada e que amei”, iniciou a cantora, que continuou “Não deu certo, a vida seguiu e hoje ele está com uma mulher fod*. Isso é legal e torço pela felicidade dele, independentemente do que tivemos”.

Por fim, Jojo levantou a possibilidade de, em um futuro distante, ela e Lucas virarem amigos: “Mesmo depois disso tudo, se passar dez, vinte ou quarenta anos, a gente virar amigos… E aí? A gente não sabe! Eu vivo um dia de cada vez e entrego a minha vida nas mãos de Deus”.