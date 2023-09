Jojo Todynho rebate críticas: ”O que faz milagre é lipo”

A cantora apareceu irritada com a opinião do público após passar pelo procedimento bariátrico e usou suas rede sociais para rebater os comentários

Jojo Todynho causou no seu Instagram ao rebater os haters que comentaram sobre seu corpo após ela realizar o procedimento de cirurgia bariátrica. Muitos questionam a perda de peso e dizem que ela ainda não perdeu nada, mesmo com o procedimento, mas ela rebate à altura.

“O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica”, falou.

“Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião… Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse”, disparou irritada com os comentários.