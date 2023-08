Jojo Todynho rebate ataques gordofóbicos de Val Marchiori:  “Adoro ser laranja, porque é bom pra ser chupada”

A funkeira destruiu a socialite, ao rebater os seus comentários preconceituosos, a chamando de “maracujá de gaveta”.

Amores, que a Jojo Todynho não é o tipo de mulher que leva desaforo para casa todos nós já sabemos, mas desta vez ela acabou com a empresária Val Marchiori, ao rebater os comentários gordofóbicos que ela fez durante a sua participação em um podcast.

🚨VEJA: Val Marchiori causa polêmica ao falar sobre corpo de Jojo Todynho: “Imagina ela por cima do marido? É a mesma coisa que espremer uma laranja”. pic.twitter.com/eklpyRAsHN — CHOQUEI (@choquei) August 30, 2023

Através de seus stories, sem dó nenhuma ela esculachou Marchiori, afirmando que prefere parecer uma laranja, que é boa de chupar, do que ser um maracujá murcho de gaveta, como ela denomina a socialite.

“Deixa eu te falar uma coisa: Eu adoro ser laranja, é bom pra ser chupada, agora maracujá de gaveta, hein?! Maracajá dá sono, e nem todo mundo curte, mas não tem problema, porquê depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos, a oportunidade de te mostrar como se faz um suco de laranja”, respondeu.

Continuando, Jojo afirma que não está nem ligando para a empresária, que segundo ela tem prazer em lhe cutucar, afinal, o seu brilho deve estar incomodando a socialite.

“Eu quero que se f***, eu me importo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí, mas as pessoas tem prazer de me cutucar, porque meu brilho incomoda. Eu não falo com ninguém, mas aí quando eu taco o terror… Mas tá tudo bem, tudo certo”, finalizou a cantora.