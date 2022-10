Jojo Todynho rasga cuecas de Lucas após notícia de término

Separação do casal durou menos de 24 horas e agora os dois já estão juntos

Se tem uma coisa que deu o que falar nos últimos tempos, foi o término de Lucas com Jojo Todynho. O muso terminou com a morena sem nem conversar com ela antes e ela não perdeu tempo ao rasgar todas as cuecas do militar. De acordo com o Splash, a cantora colocou as roupas do marido em uma mala e estava pronta para mandar ele embora.

“Jogou tudo na mala. Vai estragar todas as minhas roupas da Gucci”, comentou. “Quer que dobre roupa na mala? Tem sorte que eu não taquei fogo. Ia tacar fogo”, rebateu Jojo.

No meio da filmagem Lucas ainda pediu para que Jojo parasse de gravar, porque sua cueca estava rasgada. “Deve ter um monte assim, porque rasguei um monte de cueca”, admitiu Jojo.