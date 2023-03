Jojo Todynho quebra silêncio sobre irmão que participava de crime organizado: “Bagulho ficou doido”

Jovem de 18 anos participava de facção criminosa em Bangu, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro

Jojo Todynho usou suas redes sociais para cortar o mal pela raiz e dizer que ela está ajudando o seu irmão que saiu recentemente da vida do crime. A musa ainda diz que será a última vez que ela oferece ajuda, porque na sua família ninguém passa pano para ninguém. O jovem de 18 anos participava do crime organizado em Bangu, Zona Oeste do Rio.

“Eu tenho um irmão que estava envolvido, saiu porque a bala voou aqui, vai ficar? Agora vamos ver, tô esperando aparecer, porque eu fiz o que podia e não quis, quis ficar nessa vida, viu que o bagulho ficou doido e se situou”, iniciou ela.

Jojo ainda completa: “Já vou deixar registrado, se voltar de novo, vai ficar, se ficar preso… Quem sofre com tudo isso são nossos familiares, um homem de 18 anos sabe o que quer de sua vida, ninguém passa pano pra ninguém”, finalizou.