Jojo Todynho posta vídeo dando beijão em Lucas Souza

Depois da cantora mandar recado para as seguidores do loiro, ela mostrou que não nega o fogo

Uma segunda-feira quente por aqui, viu meninas. Jojo Todynho não deixa de mostrar o quanto é apaixonada pelo seu maridão, Lucas Souza. A cantora publicou um vídeo no seu Instagram oficial dando o maior beijo no maridão. Tá com inveja?

“Nosso primeiro ano de namoro me proporcionou uma sensação diferente. Choramos juntos, sorrimos juntos e vencemos juntos. Trocamos noites por dias apenas para planejar nosso futuro, desenhamos nossa própria história e demos aos nossos sonhos um pouquinho do gosto da realidade. Estamos comemorando um ano de namoro e hoje estamos casados, Eu te amo demais e seremos companheiros pra a vida! É você pediu uma foto e eu um beijo”, escreveu a cantora.

Tudo indica que a celebração tenha começado no restaurante e terminado em um lugar que a gente já conhece bem… Ainda na semana passada, Jojo mandou um recado para as seguidoras do loiro que davam em cima dele. Amo!