Jojo Todynho manda indireta após expulsão de Rachel Sheherazade: “A porta do inferno está aqui, abertinha”

A influenciadora usou sua redes sociais para comentar o caso de expulsão da jornalista do reality da Record, A Fazenda, após desentendimento com Jenny Miranda

Jojo Todynho não poderia deixar de comentar a expulsão de Rachel Sheherazade da Fazenda. A cantora usou o seu Instagram e mandou uma indireta ao ver a repercussão que o caso tomou após um desentendimento entre a jornalista e Jenny Miranda. Jojo detalha que quase foi expulsa também por causa de uma discussão dentro do reality.

“Hoje veio toda a cena daquela reunião de condomínio que a Luiza Ambiel fez, lembra? Que seu eu, Jaqueline, Mariano, Lipe, não segura a Raissa, o bagulho ia ficar doido. Todo mundo ia ser expulso naquele dia. Mas é isso, a porta do inferno está aqui, abertinha, só esperando um cair na cilada e ainda vem uns enviados… Deus me livre. O que as pessoas não fazem por dinheiro, elas atravessam os outros, não estão nem aí, não tem empatia nenhuma. Tudo isso por conta do dinheiro. Trabalhando se faz muito mais. Não tem problema, não. Vem ser feliz, Rachel, aqui fora”, disse ela.

Ela completa: “Estou indignada, só André para salvar. A vida é isso aí, ou armam cilada para a gente cair, ou a gente mesmo é dono da própria cilada. Estou chocada”, finalizou.