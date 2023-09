Jojo Todynho manda indireta após ex-marido e inimiga serem confirmados na Fazenda

A cantora usou suas redes sociais e disparou alfinetadas após Cariucha e Lucas Souza serem confirmados em A Fazenda 15

A 15ª edição da Fazenda já promete fazer as minhas queridas internautas arrancarem os cabelos com a pinça. Depois de Cariucha e Lucas Souza serem confirmados no reality da Record, Jojo Todynho não deixou de soltar o verbo nas redes sociais diante da boa nova.

Claro que Jojo não deixou sua indireta de forma explícita, mas surgiu dançando ao som de uma música que falava sobre a “lapada forte”. “A concorrência que nos desculpe. Mas aqui, a lapada é forte”, dizia a letra da canção.

Vale ressaltar que sua treta com Lucas Souza envolve até a polícia diante das acusações de agressão. Enquanto com Cariucha envolve Anitta e o fim da amizade das duas por causa do vazamento de dados diante da vida da patroa.