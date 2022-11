Jojo Todynho flagra Lucas Souza com suposto affair

O militar afirma que não pretende se envolver com alguém por agora, mas que também não parará a sua vida pessoal.

Bem que dizem que quem perde tempo é relógio. Com menos de uma semana que o fim de seu casamento com a cantora Jojo Todynho foi anunciado, o militar Lucas Souza foi flagrado curtindo a vida de solteiro em uma boate na Barra da Tijuca.

De acordo com o colunista Leo Dias, no mesmo dia (29) em que anunciou oficialmente o fim de seu casamento com a cantora, Lucas foi visto em clima de romance com uma pessoa que até então não foi identificada.

Além dos fofoqueiros de plantão que estavam presentes na boate, Lucas foi flagrado por Jojo, que segundo algumas fontes de Leo, ficou chocada ao presenciar a cena e não segurou o choro.

Para o colunista, o militar afirmou que não tem nenhum “affair”, porém garantiu que também não irá parar a sua vida. “Eu não tenho affair. Nenhum. Eu não vou me relacionar por ninguém por um bom tempo. Não tenho cabeça pra isso. Mas não posso parar minha vida.”

Já a cantora, nega ter chorado ou ter sentido qualquer tipo de desconforto, ao ver o ex na boate do Rio de Janeiro.