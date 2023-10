Jojo Todynho diz que um idoso filmou suas partes íntimas em um supermercado

A funkeira contou sobre o episodio de assedio nos seus stories do Instagram e que quase bateu no homem no supermercado.

Minha gente, na tarde deste último sábado (7), Jojo Todynho usou os stories de seu Instagram para contar que quase brigou com um homem em um supermercado. Pois a influenciadora percebeu que esse homem estava filmando suas partes íntimas. “Sabe quando você está agachada e sente alguém atrás de você? Aí eu olhei de rabo de olho e estava um ‘velho’ filmando a minha bunda. Eu parei e olhei bem séria na cara dele. A mulher dele veio e chamou ele, não sei se ela percebeu”, disse. “Olhei muito sério pra ele. Ai se eu chamo o Renato [namorado] pra dar um soco dentro da cara dele, olha o problema”. “Não sei o que esses homens pensam da vida, ainda mais esse homem velho, eu tenho idade pra ser filha dele… num lugar cheio, fazendo um negócio desse”. “Minha vontade era ir atrás da mulher dele falar o que está acontecendo, mas como vi que ela era idosa… Sem necessidade, não precisa disso”, finalizou. Nesta manhã de domingo (8), Jojo disse ter se surpreendido com a quantidade de mensagens que recebeu após relatar o episódio no supermercado. “Eu estou chocada! O tanto de mensagem que eu recebi aqui de mulheres que passaram e tiveram o mesmo sentimento que eu tive ontem. A gente não tem paz, seja no transporte público, seja na rua, no trabalho”. “Tem pessoas ainda que banalizam isso, acham que é frescura, bobeira. E vou falar para vocês, de coração, eu desejo que vocês passem por isso ou por algo pior. Porque só pode falar do sentimento quem já vivenciou e eu acho que o que não queremos para a gente, não queremos para ninguém”, disse. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE