Jojo Todynho lançará disco de samba e regrava música do Tim Maia

Cantora cresceu ouvindo de tudo, da MPB à putaria, e tem como inspiração Alcione

Olha só hein, quem diria, Jojo Todynho quer mostrar que tem potência na voz com o lançamento de um novo disco, “Jojo Como Você Nunca Viu”, totalmente composto de samba. Por essa eu não esperava, mas confio na potência da musa.

Jojo Todynho irá lançar CD de samba (Foto: Reprodução)

Em um bate papo rápido entre Ludmilla e Jojo no espaço DUDX, Lollapalooza, a cantora revelou que vem novidades por aí e que quer demonstrar o que não pode mostrar com o funk.

“Regravei uma música do Tim Maia e o nome do meu CD vai ser ‘Jojo Como Você Nunca Viu’, que é mostrando um pouquinho da minha voz e do meu timbre, porque no funk não dá para mostrar muito”, declarou a cantora.

Espero muita fechação e muito lacre nesse novo trabalho, hein, Jojo. Estou ansiosa para ouvir tudinho na companhia de bons drinks no Leblon.