Jojo Todynho afirma que Cariucha vai sair da Fazenda e fala de karma: “De jatinho”

A ex-vencedora da Fazenda revelou que Cariucha vai sair como exemplo de que não tem como se safar de todas as maldades

Olha ela! Jojo Todynho deu o que falar ao fazer revelações sobre Cariucha. As duas já tem uma treta em comum e agora a cantora disse que vai sair como exemplo da edição de que fazer o mal tem suas consequências. Em vídeo ela ainda falou sobre o karma da funkeira.

“A moça lá, voz do povo, vulgo Cariucha, ela vai sair mas vai sair como exemplo para todas as pessoas que acham que podem sobressair sobre os outros com maldade mentira e que não vai dar nada, só que a vida dá voltas, pode demorar o karma mas ele pode vir de jatinho”

O que sabemos é que nessa roça ela não sai, porque os sindicatos já estão certos, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande no jogo.