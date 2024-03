Jojo se revolta com homem que se passou pelo seu advogado: “Demônio, vou te denunciar para OAB”

Jojo Todynho botou a boca no trombone e contou que um homem se passou de seu advogado e acabou revelando coisas sobre seu processo de adoção que não poderia vir à tona. A cantora revelou que vai denunciá-lo para a OAB, afinal ele posou ao lado da advogada como fã e não como advogado do caso.

“Vou marcar um demônio aqui que foi dar a nota para um outro demônio, falando que está afrente do processo de adoção do meu filho. Só para você aprender vou te denunciar na OAB”, disse ela.

Jojo ainda completou: “Você não pode falar sobre o processo de adoção que você não está a frente de nada, ontem tirou foto comigo como fã, agora você dá a nota … Amor, seu sonho, né? Vou lá na Angola fazer denúncia de você também, para você deixar de ser babaca”, finalizou.

Dr. Camunda, publicou em seu perfil no Instagram uma foto com a artista no consulado de Angola, e deu detalhes sobre a tentativa de adoção. “Jô, futura advogada, será um prazer ter você como colega de profissão”, começou ele, e completou revelando o nome da criança. “Últimos procedimentos jurídicos na adoção do filho angolano de Jojo Todynho, o Francisco.”