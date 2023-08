Jojo se defende de críticas após cirurgia: “Segredo do sucesso é calar a boca”

A cantora usou suas rede sociais para mandar o recado para os haters que estavam falando mal da sua intervenção cirúrgica

Sim, Jojo fez a sua tão sonhada e tão falada cirurgia bariátrica. Acontece que tudo aconteceu de forma bem rápida e nem os fãs da cantora foram informados sobre a cirurgia. Não demorou muito para que ela surgisse nas redes sociais para mandar o seu recado e calar a boca dos haters que falam sobre sua vida.

“[…] Conquista primeiro e depois você conta. Até quem tá do seu lado, tem o mesmo sangue que você, e torce contra você… Imagina numa rede social que tem 27 milhões de pessoas que você não conhece. O segredo do sucesso tá aí: cala a boca! Vai comprar um carro, vai viajar? Fica quieto”, iniciou a estrela.

Ela ainda completa: “Cirurgia, por mais mínima que seja, tem risco. Depois do momento que você toma anestesia, tem seus riscos. Eu optei pela saúde, optei por uma vida melhor. Estética? Se eu fosse boba com negócio de estética já tava com botox, cheia de coisa na cara e não preciso disso”, disse.