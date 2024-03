Jojo responde a possível cortina de fumaça envolvendo partido de Bolsonaro e treta com Anitta

Após ser acusada de jogar cortina de fumaça diante de uma possível ligação de Bolsonaro e uma candidatura nas eleições, Jojo Todynho deu sua versão sobre os fatos. Vale ressaltar que o ‘Em Off’ disse que recebeu a ligação do ex-presidente e ainda jogou a treta com Anitta para abaixar o bafafá gerado entre os fãs e haters.

“Deixar claro aqui a cortina de fumaça que vocês inventaram, não falei em telefone nenhum com Bolsonaro, não estou me candidatando a nada, não estou tendo tempo de nada, não estou tendo tempo nem para mim”, disse ela.

Jojo ainda completa: “Quem está vindo de candidato é meu pai do coração, está vindo a vereador, qual partido ele vem é problema dele, desejo todo sucesso do mundo na caminhada dele. Não tenho nada a ver com política assunto encerrado, vão viver a vida de vocês, tenho mais o que fazer”, finalizou.