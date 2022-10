Jojo rebate comentário de irmão: “Dou muito mais valor para os da rua que pelos de casa”

Cantora disse em sequência de stories que sua única obrigação é sua avó e disse que o irmão só sabe pedir

As histórias que envolvem Jojo Todynho sempre têm um desenrolar bem interessante, achei de bafafá, daquele jeitinho que a gente ama, sabem? A última da musa foi rebater os comentários do irmão depois que ela foi na casa da mulher tirar satisfação sobre o que ela teria falado da cantora. Jojo disse que se importa apenas com a avó e que tem mais valor pelos da rua que pelos de casa.

“Nessa vida minha única obrigação é minha avó, dou muito mais valor para os da rua que pelos de casa, só sabem pedir e não dão valor a ninguém. Tô nem aí é só perguntar quem conhece a pessoa que vão dizer, agora gente que não faz nada e não quer nada com a vida? Vish, valor eu dou para quem me dá valor”, disse ela.

Todynho ainda disse que se parente fosse bom morava todo mundo junto, mas como não é, só se veem em datas comemorativas e que conta no dedo quem presta, quem não presta, quem está e quem tem que sair.