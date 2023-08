Jojo não aceita as desculpas de Val Marchiori e rebate: “Quero que se foda”

O embate das suas foi caloroso e contou com o público como telespectadores de camarote de tudo que acontecia nas redes sociais das duas

Troca farpa de cá, troca farpa de lá, eu já não estava aguentando mais tentar acompanhar as atualizações do caso de Val Marchiori e Jojo Todynho. Após o envolvimento na polêmica, a socialite pediu desculpas para a estudante de advocacia e ela não aceitou, ressaltando que não precisa ir até o podcast da loira.

“Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido, meu Deus. Não, coitado! É a mesma coisa de espremer uma laranja. Imagina a Jojo por cima, não vai…”, disse a empresária no programa ‘Hello Val’. Jojo rebateu: “Não aceito o fato de eu ter sido musa do baile da Vogue e nem de ter posado pra Vogue. E você que é a mulher do avião maravilhosa nunca foi chamada”, começou dizendo. Jojo então brincou sobre a sua comparação com a fruta laranja. “Agora, maracujá de gaveta, hein? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco de maracujá. Mas não tem problema, não. Porque depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos. A oportunidade de mostrar como é que se faz um suco.”

Não demorou muito para que Val soltasse suas desculpas. “Jojo Todynho, olha realmente, você tem razão. Você merece, sim, ser musa do Baile da Vogue. Você tá mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes, Jojo. Quero te convidar para você vir no meu podcast, para a gente fazer uma entrevista e ficar amigas”, disse Val.

Jojo seguiu com o seu posicionamento firme: “Não preciso sair da minha casa pra ir pra podcast. Eu ganho sentado em casa, né? Graças a Deus. Pra ficar falando de ninguém, sabe por quê? Eu quero que se fo**. Eu me preocupo com a minha vida”, disse a funkeira. “Eu sou laranja mesmo, mas a gente é feliz mesmo assim. Te amo Jojo, para de brigar comigo, hello”, terminou Val com seu clássico bordão.