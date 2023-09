Jojo está noiva? Fãs questionam noivado após ver foto de uma aliança

A funkeira foi o maior assunto da internet desta sexta-feira (29). Uma aliança na mão dela apareceu em story homenageando o namorado.

Mas essa dona Jordana é muito da rápida mesmo. Jojo Todynho viu o seu nome bombar na web nesta sexta-feira (29), tudo isso por deixar escapar um detalhe importante através dos stories do Instagram. A funkeira fez uma homenagem ao namorado, de aniversário, e deixou os fãs em polvorosa.



Ao se declarar para o seu boy, uma aliança na mão dela ficou aparente e logo os fãs começaram a especular sobre um suposto noivado. Jojo apareceu nos stories usando uma aliança prata com uma pedra de luxo, tradicionalmente usada em noivados.

Através do Twitter, os fãs já estão comentando horrores na web que a dona do hit “Que tiro foi esse?” estivesse noiva.

“Gente, mas já está noiva? Mais emocionada que eu hein”, comentou uma seguidora.

“A Jojo é muito intensa, bem capaz de já estar noiva”, disse outra.

“Eu fico chocado com a Jojo! Será que vem noivado aí?”, disse outra.