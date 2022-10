Jojo bate na porta da casa de vizinha de sua avó e lava roupa suja: “Sustenta suas gracinhas”

Ex-Fazenda foi até a casa da mulher que soltou comentários maldosos sobre Jojo nas redes sociais , dizendo que sabia da sua vida

Minha gente, o pau quebra com Jojo de um jeito que a gente nem sabe, né? E ainda corre o risco dela aparecer na nossa porta para tirar satisfação no cara a cara. Foi isso que sua vizinha passou depois de falar poucas e boas da ex-Fazenda. Jojo foi na porta da sua casa e armou o maior barraco depois dela falar que conhecia a vida de Todynho.

“Deixa eu falar uma coisa para vocês para vocês não esquecerem que aqui eu sou papo reto, quem quer respeito, deve respeito. Um fulana escreveu absurdos, me chamou de gorda e tananã. Vim bater aqui no portão dela, fiz escândalo para ela passar vergonha na rua, vim no portão dela porque ela disse que sabe da minha história. Nunca faltei com respeito com ninguém deste bairro”, disse ela.

Na frente da casa da mulher que dizia que Jojo queria palco, ela rebatia: “Com gente da sua laia tem que fazer assim, agora sustenta suas gracinhas”. Aos doutores de plantão, cabe processo?